Ghali premiato dai pro palestinesi, ma spunta un "legame" Api-Hamas. Bufera

Ghali ospite sul Nove da Fazio: bufera sul premio ricevuto dall'Associazione palestinesi in Italia

Ghali è finito nuovamente al centro delle polemiche per la sua posizione sulla guerra a Gaza, che ha espresso liberamente a Sanremo 2024 e in modo più limitato a Domenica In. Il rapper è stato ospite ieri a Che tempo che fa. Durante la trasmissione ha ricordato come: "L’arte è l’unico modo che abbiamo per trasformare il nostro dolore in una pietra preziosa. Un anno e mezzo fa mi sono fermato a ragionare su come tornare a fare qualcosa di straordinario: non è facile uscire dalla mediocrità, dalla superficialità, siamo in un momento in cui ce n’è tanta, ma accontentarmi non mi far star bene".

Nel salutare il suo ospite, il conduttore Fabio Fazio ha sottolineato che a volte si giudica "troppo in fretta e con superficialità” e ha ricordato che "Ghali per il suo impegno nei confronti dei migranti è stato inserito da Time tra le cento personalità che potrebbero plasmare il mondo". “Questo dimostra quanto siano piccole le nostre polemiche”, ha conlcuso Fazio.

Nel frattempo però il rapper è finito nuovamente al centro delle polemiche dopo che Linkiesta ha parlato di un video pubblicato sabato scorso sui canali social dell'Associazione Palestinesti in Italia (Api) in cui il Ghali viene premiato per il suo impegno nei confronti del popolo palestinese e aver parlato di genocidio a Sanremo 2024.

L'Api ha a capo Mohammed Hannoun, sospettato dalle autorità italiane di fornire fondi ad Hamas. La stessa associazione questa domenica ha organizzato una manifestazione presso la Stazione Centrale di Milano.