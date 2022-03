Icardi regala a Wanda Nara un attico a Milano da 5 milioni

Wanda Nara, dimenticati i tradimenti con la China, mostra l'attico a Milano regalatole da Mauro Icardi

Tutte le coppie litigano e spesso per fare pace si ricorre a qualche dolce regalino. Così ha fatto anche Mauro Icardi che, dopo aver riempito i giornali di gossip per mesi sui colpi di scena e i tradimenti con Wanda Nara, ha deciso di regalare alla riconquistata mogliettina niente meno che un super attico in centro a Milano.

Nei giorni scorsi la biondissima Wanda ha postato sui propri social un video della famiglia rilassata in terrazzo a prendere il sole, soffermandosi sulla vista spettacolare "dal mio attico di Milano". Subito un follower ha voluto puntualizzare: "Dal tuo... forse volevi dire dal suo attico...". La risposta di Wanda non si è fatta attendere: "È un regalo suo per me".

Ripercorri tutte le tappe del burrascoso amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara, tra tradimenti, ritorni di fiamma, colpi di scena e... clicca qui.





