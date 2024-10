Kanye West e Bianca Censori, aria di divorzio tra le due star americane. E il motivo è tutt'altro che scontato

Kanye West e Bianca Censori sono prossimi al divorzio. Lei è in Australia, lui è stato visto più volte cenare da solo al ristorante

Kanye West e Bianca Censori si sarebbero ormai irrimediabilmente allontanati. Secondo quanto riporta TMZ, la coppia starebbe attraversando un momento di crisi profonda, tanto che si parla di divorzio. Uno dei motivi principali della crisi sarebbe la volontà di Kanye West di trasferirsi a Tokyo in via definitiva. Da qui sono nate incomprensioni e litigi che hanno portato Bianca Censori a ritornare dalla famiglia in Australia mentre lui è stato avvistato più volte mangiare da solo al ristorante.

Kanye West e Bianca Censori si sono sposati nel 2022. Lei era l'architetto del musicista e l'amore è scoppiato dopo la fine del lungo matrimonio tra lui è Kim Kardashian. La coppia è conosciuta soprattutto per i propri comportamenti stravaganti come nel caso dei presunti atti osceni in luogo pubblico a Venezia in occasione del Festival del Cinema.