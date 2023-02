Madame sviene sul piano: "Devo dormire" e festeggia il successo su Spotify

Madame è la prima artista italiana in classifica su Spotify. Festeggia e racconta di essere caduta sul pianoforte. Il video

Non ha vinto il Festival di Sanremo 2023, ma il brano "Il bene nel male" sta spopolando via radio, web e consacra Madame al primo posto nella classifica delle artiste italiane più ascoltate su Spotify in Italia negli ultimi 10 anni. La cantante appena appresa la notizia l'ha subito condivisa sui suoi social, in un post e tra le stories. Ma nell’ultima di queste racconta di essere caduta sul suo pianoforte. Non un’unica caduta, ma ben la quarta nel corso della giornata.

Madame, festeggia con i suoi follower il successo di Spotify

"Non se capita anche a voi, ma ogni volta che ho sonno, non ho dormito o non ho mangiato perdo il senso dell’equilibrio", spiega la cantante. Che aggiunge: "Che imbarazzo, brindiamo a questo primo posto dormendo…".

Non solo Madame, ecco la classifica delle artiste italiane su Spotify

Al secondo posto della classifica su Spotify Italia c’è Elisa, e a chiudere il podio Alessandra Amoroso. Tra le prime dieci dell’elenco salta all’occhio come a dominare l’elenco siano tutte artiste contemporanee. Al quarto posto c’è infatti il nome di Elodie, al quinto la rapper Baby K, al sesto Ariete, al settimo Annalisa, all’ottavo Mara Sattei, al nono Elettra Lamborghini e a chiudere Giusy Ferreri.

Non solo Madame, ecco la classifica degli artisti italiani su Spotify

Per quanto riguardo la stessa classifica, ma per i colleghi uomini, al primo posto troviamo Sfera Ebbasta, al secondo Guè e al terzo Salmo. Spotify, per i suoi primi dieci anni in Italia, ha lanciato una serie di classifiche. Tra queste anche quella delle canzoni italiane più ascoltate nell’ultima decade, in cui però non è presente nessuna artista donna, se non Ana Mena nella sua collaborazione con Fred De Palma.