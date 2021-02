Maria Grever, il doodle è la pioniera messicana della musica popolare

Maria Grever: chi è la compositrice e paroliera messicana nel doodle di Google

María Grever è la protagonista del doodle di Google di oggi giovedì 11 febbraio 2021. Proprio in questa data, nel 1938 esce il suo grande successo “Ti-Pi-Tin”, un valzer-serenata rivolto ai propri cari. La compositrice e paroliera messicana, nata nella città di León, nel Messico centrale, vanta la composizione di più di 800 canzoni, la maggior parte dei quali bolero. La sua popolarità ha raggiunto il pubblico in America Latina, Europa e Stati Uniti.

Grever è ricordata come colei che voleva far conoscere la musica messicana negli Stati Uniti: “Ho dovuto lasciare il mio paese, e ora a New York sono interessata al Jazz e ai ritmi moderni, ma soprattutto alla musica messicana, che desidero presentare al popolo americano”, disse una volta. “Temo che non ne sappiano molto" - raccontava. - "È musica che vale la pena diffondere; c’è una tale ricchezza culturale nella musica messicana, dove melodia e ritmo si fondono”. Nel 1916, quando si trasferì negli Usa a New York, compose colonne sonore per film sia per la Paramount Pictures sia per la 20th Century Fox. Grever continuò a produrre e realizzare anche canzoni che coniugavano i ritmi popolari con gli stili del tango, affascinando il pubblico di tutta l’America e della Spagna. Il primo grande successo internazionale fu “Júrame“, un bolero interpretato in modo magistrale dal tenore José Mojica.

Pioniera della musica popolare messicana del ventesimo secolo e del bolero latino americano, ebbe una carriera musicale densa, dal 1903 al 1951, data in cui si spense, dopo una lunga lotta contro la malattia.

Dopo la morte, nel 1952 fu eletta “Donna delle Americhe” dalla UWA (Unione delle Donne delle Americhe) e arrivò anche un film biografico sulla sua esistenza, diretto dal regista cileno Tito Davison e intitolato come una sua canzone “Cuando me vaya”.