Matrimonio con Urtis, Corona smentisce: "Per ora ci accontentiamo di ridere"

Nessun matrimonio tra Fabrizio Corona e Giacomo Urtis, il "re" dei paparazzi smentisce tutto

Poteva essere il matrimonio dell’anno, ma arriva la smentita. No, Fabrizio Corona e Giacomo Urtis non si sposeranno e a rivelarlo è proprio il re dei paparazzi. In passato, sia il re dei paparazzi che il chirurgo estetico dei vip, da molto tempo grandi amici, avevano confessato di avere un debole l’uno per l’altro per l'altro. Un’amicizia così stretta, dunque, che aveva fatto addirittura sorgere dei dubbi su una possibile relazione sentimentale tra i due.

Infatti, come aveva rivelato Dagospia, sembrava addirittura che Corona avesse ufficialmente chiesto la mano di Urtis. Ma ecco che arriva la smentita. “Sì, ok vorremmo la copertina di Vanity Fair e il post augurale di qualche direttore creativo che passa le vacanze nei trulli facendo finta di essere povero”, scrive Corona su Instagram. “Poi”, continua, “vorremmo che le nozze fossero celebrate da Sala con la Schlein che suona zombie. Per oggi ci accontentiamo di ridere, cosa che di questi tempi sta diventando reato”.

Per ora nessuna replica da parte del chirurgo, il quale, però, poco tempo fa aveva rilasciato dichiarazioni piuttosto affettuose verso l’amico e l’idea di un matrimonio. “Io sono innamorato, spero che lui non lo faccia per business”, ha detto Giacomo Urtis a Dagospia, rispondendo poi con un “no comment” alla domanda relativa ai presunti rapporti sessuali tra i due. In passato, proprio Fabrizio Corona su tali rumor disse: “Assaggi ne ho dati a chiunque”. Cosa ne penserà la fidanzata 23enne?