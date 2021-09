Matrimonio, la Generazione Z lo snobba:ma monogamia rimane la relazione ideale

Matrimonio, la Generazione Z lo ripudia: ma la monogamia è vista, comunque, come la relazione ideale

Secondo un sondaggio di Ashley Madison, la monogamia è la relazione ideale per il 45% degli intervistati under 24; mentre la pensa nello stesso modo solo il 33% degli intervistati di età più matura.

Prima di sposarsi, di creare una famiglia e invecchiare insieme “all’unico e vero amore della vita”, spesso ai giovani d’oggi viene detto di dimenticarsi delle feste, delle avventure di una notte e dei rapporti poli-amorosi. Questo contribuisce a dipingere il matrimonio come quel periodo della vita in cui finisce il divertimento e si impone la realtà della vita. Nonostante questo, la cosiddetta Generazione Z (i giovani nati tra il 1997 e il 2015) è determinata a trovare “la persona giusta”. Ma quando gli under 24 pensano a “sistemarsi” vogliono fare le cose diversamente.

Come accennato prima, secondo una recente indagine condotta da Ashley Madison, piattaforma online con oltre 70 milioni di iscritti in tutto il mondo alla ricerca di love affaire extraconiugali, è emerso che gli iscritti sotto i 24 anni sono alla ricerca della loro metà e credono nel “per sempre felici e contenti”, ma in modo diverso da come ci si potrebbe aspettare.

“Sembra che l'ultima generazione di nativi digitali stia riscrivendo le regole che la società ha stabilito tempo fa”, spiega Christoph Kraemer, Managing Director di Ashley Madison per l’Europa. “Sempre più spesso, stiamo riscontrando soprattutto da parte dei nostri utenti più giovani, il desiderio di ridisegnare secondo la propria visione ciò che significa vivere una vita di coppia”.