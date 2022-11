Mercatini di Natale 2022, i più belli e suggestivi da vedere in Italia - FOTO

Mercatini di Natale 2022, i più belli e suggestivi da vedere in Italia

Caleidoscopici e allegri, i mercatini di Natale 2022 sono tra le mete più richieste nei weekend che precedono la Santa festività. In Italia, nel corso degli anni alcuni sono divenuti famosi e inseriti nelle guide turistiche. Ogni anno i mercatini di Natale muovono un giro d'affari di circa 2 milioni di euro, un indotto che ruota intorno ai pernottamenti, alla ristorazione, agli acquisti nei negozi delle città che li ospitano e ai mezzi di trasporto locali. Soprattutto dopo due anni ri restrizioni e cointingentamento, quest'anno nonostante il caro energia i Mercatini di Natale 2022 tornano ad essere i protagonisti di questo periodo dell'anno suggestivo.

I Mercatini di Natale 2022, tra i più belli c'è Bolzano

Il più antico e grande Mercatino di Natale d'Italia è quello di Bolzano, che nel giro di due mesi riesce ad incassare numerosi visitatori e una stima d'incasso che aggir intorno ai 50 milioni di euro. Roland Buratti, presidente dell’Azienda di soggiorno di Bolzano, che il 24 novembre ha inaugurato la 32esima edizione del mercatino di natale aperto fino al 6 gennaio ha detto: "In effetti il problema quest’anno è il costo dell’energia elettrica, che ci costringe a qualche restrizione. Abbiamo dovuto rinunciare alla pista di pattinaggio in piazza del Municipio, a una seconda già prevista e al Villaggio di Natale. Inoltre le luminarie non staranno accese tutta la notte, come di consueto, ma si spegneranno alle 23. È una buona occasione per tornare alla tradizione, proponendo un allestimento semplice ma caldo e ricco di emozioni, con 70 bancarelle in piazza Walther e 30 al Parco della Stazione, incorniciate da una serie di eventi. Il giro d’affari è di un milione di euro ma l’indotto per la città è di 50, considerando che prima del Covid siamo arrivati a 650mila presenze. Contiamo di riconquistarle, dopo il calo a 320mila legato alla pandemia".

Mercatini di Natale 2022, tra i più belli c'è Trento

Dal 19 dicembre all'8 gennaio nelle piazze Fiera e Battisti della città di Trento sorgeranno 80 casette dopove poter acquistare regali, decorazione e degustare i prodotti tipici della zona. Franco Aldo Bertagnolli presidente dell’Apt Trento, spiega: "Anche noi dopo l’edizione limitata del 2021, puntiamo ai numeri del 2019, cioè 500mila visitatori, molti provenienti da Austria e Germania, 150mila pernottamenti negli alberghi e un indotto di 10 milioni di euro. Il tema green è predominante, oltre a posate e stoviglie compostabili utilizzeremo la potenza pulita di Dolomiti Energia e, viste le bollette pagate dalle imprese tra agosto e settembre, ridurremo i consumi, cercando però di regalare ai visitatori la consueta magica atmosfera".