Mercoledì, Jenna Ortega sul set ha cambiato le battute: ecco perché

Mercoledì è senza dubbio la serie Netflix rivelazione dello scorso anno. E sull'onda del successo è già in lavorazione la seconda stagione. Jenna Ortega, che veste i panni della piccola della Famiglia Adams, ha ammesso di aver cambiato la sceneggiatura della serie di Tim Burton ed essersi imposta per rivoluzionare i dialoghi perché non era d'accordo sulla storyline del suo personaggio.

Jenna Ortega ha mandato in tilt gli sceneggiatori perchè il suo personaggio non era in linea con quanto scritto. A tal proposito l'attrice ha dichiarato: "Ho subito pensato che questa serie fosse per un pubblico più giovane. Quando ho firmato il contratto per Mercoledì non avevo letto tutti i copioni e pensavo che il personaggio sarebbe stato molto più cupo ma non era così, non sapevo quale fosse il tono del racconto né quale sarebbe stata la colonna sonora ma poi ho dovuto impuntarmi perché tutto quello che fa Mercoledì e quello che dovevo interpretare, secondo la sceneggiatura originale, per me non aveva assolutamente senso".

L'attrice ha continuato: "Il suo essere in un triangolo amoroso? Non aveva senso. Ci sono stati momenti sul set in cui sono diventata quasi poco professionale, nel senso che ho iniziato a cambiare le battute". Insomma, Jenna Ortega sembra aver raggiunto il suo scopo e ha reso Mercoledì un personaggio più tridimensionale rispetto a come lo si leggeva nello script. Non voleva interpretare una Mercoledì che mancasse di crescita e fosse costantemente monotona, morbosa e divertente.

