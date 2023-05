Mila, l'amante segreta di Bill Gates: "Epstein? Non sapevo fosse un criminale"

Bill Gates è stato ricattato da Jeffrey Epstein per la relazione con la ventenne Mila Antonova ma lei rivela: "Non pensavo fosse un criminale"

Il Wall Street Journal ha pubblicato nuove rivelazioni sul caso di Jeffrey Epstein, il finanziare finito in carcere per traffico sessuale di minorenni e poi suicida, anche se alcune teorie ipotizzano che possa trattarsi di un omicidio. Il quotidiano ha pubblicato una serie di articoli a partire dall'agenda di Epstein, che comprendeva nomi importanti come gli ex Presidenti Bill Clinton e Donald Trump, il capo della CIA William Burns e il principe Andrea.

L'ultimo scandalo riguarda Bill Gates e la relazione con la giocatrice di bridge Mila Antonova, che Epstein ha utilizzato per ricattare il fondatore di Microsoft. I due si sono incontrati nel 2009 quando all'epoca lui aveva 55 anni e lei circa 20. In un video che sirale al 2010 la giovane russa arrivata negli USA citava Gates per dimostrare che il bridge non è solo "vecchiette" ma una "palestra per la mente". Non solo, Mila racconta di avere giocato con Gates a Washington l'anno prima: "Non l'ho battuto, ma ho tentato di dargli un calcio con la mia gamba".

Bill Gates ricattato da Epstein per la relazione con Mila Antonova

Mila Antonova per finanziare il suo progetto di insegnare bridge online contattò Epstein nel 2013 tramite Boris Nikolic, all'epoca consigliere scientifico di Gates, a cui chiese 500mila dollari. Alla fine non ricevette il denaro ma ottenne una breve ospitalità nella sua casa di New York e il pagamento degli studi per diventare programmatrice informatica.

Epstein nel frattempo stava cercando di ripulirsi l'immagine dopo le prima accuse di abuso sessuale su minori con l'idea di creare una fondazione filantropica con JPMorgan. Al rifiuto di Gates di non partecipare al progetto lo avrebbe ricattato affermando che avrebbe rivelato la sua relazione extraconiugale con Mia. Non solo, chiese al fondatore di Microsoft il rimborso per le spese sostenute per gli studi della giovane.

Dal canto suo Mila Antonova assicura che non sapeva fosse "un criminale o che avesse secondi fini - Pensavo solo che fosse un uomo d'affari di successo e che volesse aiutarmi ma sono disgustata da lui e da quello che ha fatto".