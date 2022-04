Nicolas Vaporidis chiama uomo Vladimir Luxuria: rischia l'eliminazione

Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis offende Vladimir Luxuria chiamandolo uomo: rivolta social

La quarta puntata dell'Isola dei famosi sta facendo discutere molto ancora oggi, con post che rimbalzano da un social all'altro in difesa di Vladimir Luxuria, offesa da uno dei concorrenti, Nicolas Vaporidis.

Dopo che Laura Maddaloni se l'era presa con gli autori del programma, al termine della terza puntata, e chiamato in causa direttamente Vapoiridis per la scelta di mandare la sua coppia al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Nicolas si è difeso dalle accuse di aver attuato una strategia segreta.

"Ho fatto una cazzata e mi dispiace" ha spiegato l'attore, prendendosela anche con il pubblico votante che preferirebbe il trash alla sfida con la natura. "Clemente e Laura si sbattono dalla mattina alla sera, costruiscono capanne, vanno a pesca. Provano a vivere un reality che non si riduca ai battibecchi, alla lotta per un pezzo di cocco, a farci passare come dei miserabili", ha incalzato Vaporidis, a cui però ha risposto Vladimir Luxuria.

"Chi sei tu per decidere chi è trash e chi no? Abbassa le piume", ha puntualizzato l'opinionista in studio con Ilary Blasi, ma a questo punto Vaporidis ha alzato ancora i toni, rivolgendosi a Vladimir usando il maschile invece del femminile: “Bravo sì, continua, bravo vai, bravo. Ascolta caro Vladimir, abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione caro Vladimir. Io non faccio strategie e lui mi dice che sono un regista“. A questo punto Luxuria ha risposto piccata: “Intanto di' cara Vladimir, così, tanto per cominciare, e non caro, se parliamo di rispetto, Nicolas, ok? E con questo ho chiuso".

Ma sui social la polemica è continuata e pure esplosa, tanto che molti utenti, arrabbiati con Nicolas Vaporidis, si stanno organizzando per coalizzarsi e votare contro di lui alla prossima eliminazione. L'attore rischia davvero di essere cacciato dal programma? Non sappiamo se le minacce del pubblico si tradurranno in realtà, ma di certo offendere chiunque con commenti omofobi è sempre da evitare.





