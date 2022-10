Noemi Bocchi in Tribunale a Roma, come parte offesa contro l'ex marito Mario Caucci

Noemi Bocchi è la nuova compagna di Francesco Totti. La coppia, da luglio scorso, occupa sempre le prime pagine dei rotocalchi rosa e, alla vigilia della separazione tra l'ex n. 10 della Roma da Ilary Blasi, Noemi ieri 12 ottobre si è presentata presso le aule del Tribunale di Roma.

Che cosa ci faceva Noemi Bocchi in tribunale?

Subito il gossip si è scatenato: che cosa ci faceva Noemi Bocchi tra le mura della cittadella giudiziaria romana? Nonostante la nuova fiamma di Francesco Totti abbia mantenuto un profilo basso, adottando un outfit semplice con gli amici a farle da scudo da occhi indiscreti, è stata riconosciuta, secondo i ben informati, dai presenti presso i locali del tribunale.



L'udienza era per una lite per motivi di gelosia, scoppiata alle quattro del mattino, fra Noemi Bocchi e l'ex marito Mario Caucci, patron del Tivoli calcio. L'uomo era sul banco degli imputati del Tribunale di Roma, in un processo dove la parte offesa era Noemi. Non si guardavano in faccia in aula, mentre i giudici ascoltavano cinque amici della donna, chiamati a testimoniare sui fatti avvenuti circa quattro anni fa, quando i due non abitavano già più sotto lo stesso tetto. Soprattutto, all'uscita dall'aula, ai cronisti presenti Noemi ha detto: "Non mi tormentate".



Per tutelare la privacy di Noemi Bocchi e dell'ex marito, è stata utilizzata una delicatezza che solitamente non si verifica: il ruolo d'udienza, pubblico, affisso fuori dall'aula e in cui vengono elencati i procedimenti in programma, generalmente con i nomi degli imputati, e a volte con il reato di cui devono rispondere, è stato eliminato. Tanto che una legale che doveva seguire il procedimento successivo a quello di Caucci è rimasta stupita e temeva di avere sbagliato sezione.



La sera Noemi Bocchi e Francesco Totti sono invitati a un compleanno e lui pubblica il primo video insieme

Francesco Totti è uscito allo scoperto anche sui social con Noemi Bocchi: ha pubblicato il primo video insieme alla compagna. Il 'Pupone' ha scelto il giorno prima dell'apertura del processo nella causa di separazione da Ilary Blasi per ufficializzare con i follower la sua relazione con la bionda pariolina 34enne che frequenta da Capodanno.

Questa mossa oltre a sorprendere il mondo del gossip è un nuovo segno che Francesco Totti e Noemi Bocchi sono intenzionati a fare sul serio. Nel video si vede l'ex capitano insieme ai suoi più cari amici che tagga, lei balla e ancheggia al suo fianco e lui sorride, poi, tutti insieme cantano l'inno della squadra: "Grazie Roma".