Fine del mondo del 2022, la profezia Maya era sbagliata. "Sarà Apocalisse"

Fine del mondo del 2022; la nuova profezia dei Maya: 'apocalisse del 2012 antico errore di battitura'

Vi ricordate la profezia dei Maya secondo cui la fine del mondo sarebbe dovuta essere il 21 dicembre 2012? Potrebbe presentare un errore di battitura: l'anno giusto sarebbe il 2022. Possibile? Vediamo cosa è stato detto.

Fine del mondo tra giugno e dicembre 2022? La profezia Maya... 2.0

La fine del mondo quest'anno? Arriverà l'Apocalisse? Certo i fatti capitati negli ultimi due anni sul pianeta una certa inquietudine la possono portare. Secondo quanto riporta Il Messaggero on line gli ultimi studi di storia dell'America Latina antica ritengono che la data sia errata e che quella giusta sia in una fascia compresa tra il 21 giugno e il 31 dicembre 2022. Detto questo, ovviamente le profezie non hanno nulla di scientifico. Possono essere affascinanti o inquietanti a seconda di quel che dicono e di chi le ascolta. Possono destare curiosità. Ma, ripetiamo, la scienza è un'altra cosa.

