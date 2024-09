Raf ricoverato in ospedale per un problema alla gola: come sta il cantante

Raf rassicura i fan dal letto dell'ospedale: "Tutto bene. Era un intervento programmato per migliorare anche le prestazioni del canto"

Raf è stato ricoverato in ospedale per un'operazione alla largine e faringe. Il cantante comunque ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute tramite un video condiviso dalla moglie Gabriella Labate nelle sue Storie su Instragram.

"Era un intervento che dovevo fare da tempo per migliorare anche le prestazioni del canto perché avevo un piccolo problema faringe, laringe. - ha spiegato Raf dal letto di ospedale, con ancora le flebo attaccate - La sedazione non è passata ancora. Una tecnologia avanzata e poco invasiva. Tutto bene".

Raf e Gabriella Labate sono legati da ormai 27 anni e in passato hanno affrontato momenti difficili, in particolare quando a lei è stata diagnosticata una malattia rara. La donna era stata ricoverata per una trombosi alla vena cava. "Il mio primo pensiero è stato per Raffaele e i miei ragazzi, perché erano già usciti con me da un trauma avuto da poco. Mi hanno salvato la vita per miracolo", aveva raccontato.