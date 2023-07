Royal Family, Harry e Megna nelle tempesta: "Sono due truffatori del cazzo"

Royal Family, durissime accuse di un dirigente di Spotify contro Harry e Meghan dopo l'accordo saltato: "Due truffatori di merda"

Gli effetti dell'accordo saltato tra Spotify e Meghan Markle sta cominciando ad avere i suoi effetti. Ancora non è del tutto chiaro perché l'app svedese abbia chiuso la partnership con la moglie di Harry ma si vocifera che il motivo principale sarebbe la scarsezza di contenuti proposti dalla duchessa. Harry dal canto suo sarebbe piuttosto preoccupato dalla notizia, dato che senza il sostegno della royal family i soldi di Spotifiy sarebbero serviti eccome.

A ciò si aggiungono poi le voci un allontanamento tra Harry e Meghan, con il possibile ritorno di lui nel Regno Unito, e un calo spropositato della loro popolarità. Come se non bastasse ora arrivano alcune accuse durissime da parte di un dirigente di Spotify, di cui non è stato però rivelato il nome.

Secondo quanto riporta un articolo di Sette, il settimanale del Corriere della Sera, il manager dell'app ha confermato che la partnership con Harry e Meghan Markle è saltata perché "non hanno raggiunto il benchmark di produttività". Non solo, li avrebbe anche definiti: "Due truffatori del cazzo".