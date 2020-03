Harry e Meghan incontrano William e Kate, ma è gelo: esclusi dal corteo

Harry e Meghan incontrano Kate e William dopo mesi: è gelo – ROYAL FAMILY NEWS

I Duchi di Sussex sono tornati in Inghilterra per adempiere agli ultimi impegni pubblici. Hanno incontrato Kate Middleton e William in occasione del Commonwealth Day, dopo mesi di lontananza dalla Royal Family.

Com’è andata la reunion? A quanto pare non bene. Tra le coppie di cognati sembra essere calato il gelo.

Harry e Meghan Markle rivedono William e Kate Middleton: fra loro solo un rapido e freddo saluto– ROYA FAMILY NEWS

L’atteso incontro tra Kate Middleton, William, Harry e Meghan è avvenuto nella Westminster Abbey a Londra in occasione della cerimonia per il Commonwealth Day.

I Duchi di Cambridge erano seduti in prima fila con gli altri membri senior della Famiglia Reale. I posti riservati ai Duchi di Sussex erano invece in seconda fila.

In ottemperanza alle regole disposte per prevenire il contagio da Coronavirus, le persone presenti alla cerimonia hanno evitato baci, abbracci e strette di mano. Ha tuttavia stupido il saluto che si sono scambiati i quattro: freddo, rapido e senza sorrisi.

È calato il gelo fra le due coppie? Da quando Harry e Meghan hanno abbandonato la Corona sono cambiate molte cose. Kate Middleton si è ripresa la scena, partecipando ad ogni evento e mostrandosi sempre impeccabile. Meghan Markle ha perso invece il consenso di cui godeva inizialmente da parte dei sudditi.

I rapporti tra Harry e William sarebbero ancora freddi. Qualche mese fa alcune indiscrezioni parlavano di una lite furiosa fra i due, in seguito alla quale sembra che i contrasti non si siano placati.

Harry e Meghan, Kate e William esclusi dal corteo – ROYAL FAMILY NEWS

Per decisione della regina Elisabetta, nessuno dei Duchi ha partecipato al corteo per l’ingresso della Sovrana nell'abbazia. Sembra che Sua Maestà non abbia voluto creare contrasti e fare differenze fra le due coppie. Non ha però potuto non rispettare i ruoli istituzionali. Proprio per questo, durante la cerimonia, ha assegnato posizioni diverse alle coppie. Kate e William si sono seduti fra i membri senior, accanto a Carlo e Camilla. Meghan e Harry sono rimasti dietro.