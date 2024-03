Kate Middleton, la foto è ritoccata. La principessa confessa: "Sono stata io"

Kate Middleton ha diffuso la prima foto di famiglia dopo l'intervento ma per le agenzie stampa è stata ritoccata. Poi arriva l'ammissione

Sabato mattina Kensington Palace ha pubblicato una foto della principessa Kate Middleton insieme alla famiglia. Lo scatto, diffuso poi anche sui canali social della famiglia reale, vede la principessa del Galles seduta su una sedia in giardino in jean, maglione e giacca scura. Accanto a lei ci sono i figli George, Charlotte e Louis, tutti sorridenti. "Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo sostegno negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una felice festa della mamma", è il commento che accompagna la foto. Si tratta del primo scatto ufficiale diffuso dopo l'operazione all'addome di metà gennaio.

In serata però AFP e le altre agenzie di stampa hanno deciso di cancellarla dai propri server perché "evidentemente manipolata". La scelta della casa reale di pubblicare la foto di famiglia, forse per bloccare le voci sulla salute di Kate, ha ottenuto esattamente l'effetto contrario. La manipolazione sarebbe comunque minima. Si tratta di piccoli dettagli come una manica o un'ombra sullo sfondo.





"È emerso che l'immagine fornita da Kensington Palace oggi (domenica) di Kate e dei suoi figli è stata alterata", ha dichiarato l'AFP per giustificare la decisione. Kensington Palace non ha risposto alle richieste dell'AFP. Alla fine è arrivata l'ammissione di colpa di Kate Middleton: "Come molti fotografi amatoriali faccio esperimenti occasionali di ritocco".