Kate Middleton parlerà pubblicamente della sua malattia

Kate Middleton dovrebbe comparire in pubblico a metà aprile con una dichiarazione ufficiale sulle sue condizioni di salute

Le condizioni di salute Kate Middleton cominciano seriamente a preoccupare il Regno Unito. La principessa a gennaio è stata operata all'addome ed è scomparsa dalla scene. Le voci sulla gravità della sua salute si rincorrono d'allora e lei ha contributo suo malgrado ad alimentarle condividendo uno scatto di famiglia che poi si è scoperto essere stato da lei ritoccato.

La blogger americana Reed Kraus pensa che si sia sottoposta a un intervento di ileostomia. "La principessa ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto - scrive sui social - Non volevo condividere quest'informazione su Kate a meno che non fosse stata confermata da almeno una seconda fonte. Ora ho tre conferme". Si parla anche di una nuova gravidanza o di un trattamento estetico.

Gli inglesi attendono con ansia di sapere se Kate Middleton pubblicherà la foto di rito per il compleanno del figlio Louis il prossimo 23 aprile. Come conferma rainews, la principessa poi dovrebbe tornate in pubblico a Pasqua per la passeggiata tradizionale a Windsor verso la cappella di St George. La prima uscita pubblica dovrebbe avvenire però per il ritorno dei figli alla Lombrook School il 17 aprile. In quei giorni, stando ai media inglesi, dovrebbe rilasciare una dichiarazione ufficiale per smentire tutte le voci sulla sua salute e il matrimonio. Si parla infatti di una relazione extra coniugale tra il principe William e Rose Hanbury.

Kate e William, secondo le voci di una persona vicina alla coppia riportate dal Times: "Sono apertissimi quando si tratta di interagire con il pubblico e posso vedere uno scenario in cui la principessa potrebbe parlare della sua convalescenza negli impegni" pubblici. "Se dovesse farlo, lei lo farebbe così - continua l'insider - Vogliono essere chiari e più aperti, ma lo faranno quando si sentiranno pronti. Mi aspetto che questo sia il suo orientamento, lo deciderà lei. Non si faranno mettere fretta".