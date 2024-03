Mistero sul ricovero di Kate, qualcuno cercò di "spiare" la cartella clinica

Mistero sul ricovero di Kate, qualcuno cercò di trafugare la cartella clinica

La clinica a Londra dove Kate è stata ricoverata a metà gennaio ha avviato un'indagine perché si sospetta che qualcuno abbia cercato di accedere al suo dossier medico. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, almeno un dipendente è stato sorpreso mentre tentava di ottenere informazioni sulla paziente illustre. La veridicità di queste affermazioni è confermata dal fatto che l'Information Commissioner's Office, l'ente che si occupa della protezione dei dati e della libertà di informazione nel Regno Unito, ha ricevuto una segnalazione di violazione e sta esaminando le informazioni fornite. Questo scandalo coinvolge la clinica, nota per la sua discrezione nel trattare i membri della famiglia reale, incluso il re Carlo III, che ha ricevuto cure per un problema alla prostata proprio lì. Dal Kensington Palace non è giunta alcuna dichiarazione, limitandosi a dire che si tratta di una questione da affrontare direttamente con la London Clinic.