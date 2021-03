Principe Filippo news: torna dalla Regina Elisabetta a Windsor Castle. FOTO

Ecco le ultime notizie sulla salute del principe Filippo - ROYAL FAMILY NEWS

Solo ieri alcuni rumors dalla Gran Bretagna dicevano che il principe Filippo avrebbe proseguito la sua degenza in ospedale, dove era ricoverato dal 16 febbraio scorso. Non sembravano imminenti le sue dimissioni, invece stamattina il duca di Edimburgo, principe consorte della regina Elisabetta II, ha lasciato l'ospedale privato Edoardo VII di Londra dove si trovava per curare l'infezione che lo aveva portato al ricovero. Lo ha inizialmente riferito un giornalista dell'Afp e altri media britannici, poi la notizia è stata ufficialmente confermata. Durante il ricovero, il 99enne marito della regina Elisabetta e' stato anche sottoposto a un intervento al cuore, in un altro ospedale specializzato, per una condizione pre-esistente.

Principe Filippo news: ha lasciato l'ospedale. Le sue parole e le prime FOTO

Quando FIlippo ha lasciato l'ospedale dove era ricoverato a bordo di un'auto nera (VEDI FOTO NELLA GALLERY), ad attenderlo c'erano diversi fotografi. Per lui si è trattato della permanenza più lunga mai avuta in ospedale. Durante queste settimane, ha ricevuto una visita del figlio, il principe Carlo, per motivi istituzionali, ma non ha mai incontrato la regina Elisabetta, che ha rispettato le regole Covid che valgono per tutti i cittadini britannici.

(fonte Lapresse)

Per il principe Filippo ritorno a Windsor Castle - ROYAL FAMILY NEWS

"Sua altezza reale vuole dire grazie a tutto lo staff medico che si è occupato di lui sia all'ospedale re Edoardo VII sia all'ospedale San Bartolomeo e a tutti coloro che gli hanno mandato gli auguri". Così Buckingham Palace in una dichiarazione in cui conferma che il principe Filippo, che compirà 100 anni il prossimo 10 giugno, è stato dimesso dall'ospedale. ''Il Duca di Edimburgo è tornato al Castello di Windsor'', la residenza dei reali a ovest di Londra, dove lui e la regina Elisabetta hanno trascorso gli ultimi mesi insieme al minimo dello staff indispensabile per proteggersi dalla pandemia.

Per il principe Filippo un mese di ricovero in ospedale - ROYAL FAMILY NEWS

Il duca di Edimburgo, principe Filippo, era stato ricoverato lo scorso 16 febbraio, come misura "precauzionale'' perchè non si sentiva bene, all'ospedale privato King Edward VII di Londra. Buckingham Palace dopo qualche giorno di silenzio aveva parlato di cura di un'infezione a cui il principe Filippo stava reagendo bene. Poi è arrivato il trasferimento al St Bartholomew's, il principale ospedale per le malattie cardiologiche della Gran Bretagna, il 1° marzo. Qui il principe Filippo ha subito un intervento chirurgico al cuore per una preesistente condizione critica. Nel 2011 gli era stato applicato uno stent dopo che aveva sofferto di dolori al petto, ma non sono stati forniti dettagli su quest'ultimo intervento chirurgico.