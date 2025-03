Royal Family, re Carlo teme i vicini guardoni e acquista per Camilla la villa accanto per 3 milioni di sterline

Royal Family, re Carlo spende 3 milioni di sterline per acquistare la tenuta di The Old Mills che si trova accanto a quella di Camilla

Re Carlo non sembra fidarsi dei vicini di casa di Camilla e per questo le ha staccato un assegno da 3 milioni di sterline per comprare l'abitazione a fianco alla sua.

La regina consorte trascorre i suoi weekend nella tenuta di Raymill House, nel Wiltshire. Qui, ha riportato una sua amica ai media inglesi, "ha i suoi cavalli, porta a spasso i suoi cani e ama trascorrere il tempo con la sua famiglia". Secondo quanto riporta la stampa britannica sarebbe quindi stata terrorizzata all'idea che la magione accanto alla sua chiamata The Old Mill sarebbe diventata una location per matrimoni.

Per risolvere il problema alla radice re Carlo l'ha quindi acquistata per una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro. "Pensateci - ha riferito una fonte al The Mail on Sunday -. Decine di invitati a un matrimonio che si divertono ogni fine settimana proprio dall'altra parte della recinzione". Per Camilla sarebbe significato la fine della pace.

L'acquisto di The Old Mill comunque nasce anche da una questione di sicurezza. Il re vuole evitare qualsiasi situazione di pericolo per la moglie. La tenuta infatti sarà affidata a un "inquilino sottoposto a controlli di sicurezza" che garantirà un utilizzo "appropriato" della casa.