Royal Family, Carlo III umilia Harry e Meghan Markle: "Troppo imbarazzante per lui invitarli a Natale"

Royal Family, nessun invito ufficiale per Harry e Meghan Markle alla festa di Natale organizzata da re Carlo III. La coppia ha quindi trascorso le feste nella loro casa di Los Angeles

Harry e Meghan Markle non sono stati invitati alla festa di Natale organizzata da re Carlo III nella tenuta di Sandrigham. Il motivo? Secondo quanto afferma al Mirror la biografa della Royal Family, Ingrid Seward, per il monarca la presenza del secondogenito e della moglie avrebbe messo "a disagio" gli altri membri della famiglia. Carlo "avrebbe adorato l'opportunità di vedere i suoi nipoti Archie e Lilibet, ma sapeva che invitare Harry e Meghan sarebbe stato imbarazzante per il resto della famiglia. Quindi, non c'è stato un invito ufficiale". Il monarca comunque ha scelto di festeggiare il Natale in grande stile con oltre 45 invitati.

Il principe Harry e Meghan invece hanno passato le feste nella loro casa di Montecito a Los Angeles insieme ai figli e la madre di lei, Doria Ragland. L'ex attrice avrebbe personalmente addobato l'albero. "Non sarebbe una bella cosa se Meghan, che si pubblicizza come la casalinga americana per eccellenza, assumesse qualcuno per addobbare la sua casa e decorare il suo albero. - afferma Seward - L'avrà fatto lei stessa e avrà realizzato la casa di pan di zenzero come da tradizione americana".

"Avranno scelto un albero tra le file di pini natalizi in uno dei negozi locali. - conclude la biografa reale - La loro casa e il giardino saranno addobbati con luci natalizie. I ricchi residenti di Montecito assumono interior designer per decorare le loro case e i loro alberi alla perfezione".