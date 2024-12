Royal Family, Kate Middleton beffata nella cartolina di Natale: Harry e Meghan Markle vincono la sfida con la Corona

Royal Family, Harry e Meghan Markle pubblicano in anticipo la cartolina di Natale. La scelta di includere i figli avrebbe messo in ombra qualsiasi iniziativa per le feste da parte di William e Kate Middleton

Kate Middleton è stata anticipata da Harry e Meghan Markle per quanto riguarda la cartolina di Natale. La principessa del Galles è tornata in pompa magna in televisione con il concerto andato in onda lo scorso 6 dicembre ma è stata battuta sul tempo dai cognati per quanto riguarda la tradizione della casa reale per le feste. Quest'anno, per la prima volta, Harry e Meghan hanno incluso nella foto di famiglia anche i figli Archie e Lilibet, seppure non si vedano in volto. Nello scatto natalizio si vedono anche il Labrador nero, Pula, e i due Beagle, Guy e Mamma mia.

La mossa di marketing di Harry e Meghan Markle, stando anche ai tanti commenti sui social network, è stata sicuramente vincente. Alcuni dicono che la scelta di includere i figli abbia messo in ombra qualsiasi iniziativa da parte della casa reale.

Al momento invece William e Kate Middleton non si sono ancora esposti pubblicamente per il Natale. La principessa si è ritirata a vita privata fino al 25 dicembre, salvo apparizioni a sorpresa. Il marito invece ha diversi impegni istituzionali a cui far fronte.