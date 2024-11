Royal Family, Kate Middleton lancia una frecciatina a Meghan Markle: lo sfida si gioca sul look

Royal Family, Kate Middleton lancia la frecciatina a Meghan Markle. L'ex attrice deve anche far fronte a nuove voci sul divorzio da Harry

Non è una novità che tra Kate Middleton e Meghan Markle non corra buon sangue. L'ex attrice ha in più occasioni ammesso di aver mal sopportato il protocollo della casa reale inglese. Tra le cose che più l'hanno infastidita c'era il dress code con un palette limitata ai soli colori tenui: "C’è stata una riflessione in questo. A quanto ho capito, non puoi mai indossare lo stesso colore di Sua Maestà se c’è un evento di gruppo. - ha dichiarato Meghan Markle in un documentario - Ho indossato molti toni tenui, ma era anche così che potevo semplicemente mimetizzarmi. Come se non stessi cercando di distinguermi qui".

I Windsor stando alle parole di Meghan avrebbero quindi delle regole molto severe in materia di abbigliamento ma se si guarda al look di Kate Middleton questa tesi viene a cadere. Non sembrerebbe infatti un caso che la moglie di William abbia indossato un cappotto bordeaux rosso fuoco con scarpe abbinate per la festa di Natale di Eponine London di qualche anno fa.

Nel frattempo si rincorrono sempre di più le voci di un prossimo divorzio tra Meghan Markle e Harry. Il principe avrebbe infatti in programma l'ennesimo evento di beneficienza che non vede la partecipazione della moglie. "È chiaro che si sta evolvendo un approccio a doppio binario", ha detto un amico della coppia a People. Curioso come fino a pochi giorni fa si parlava di un possibile trasferimento della coppia in Portogallo dopo la vittoria alle elezioni di Donald Trump.