Royal Family, lite furibonda tra Harry e William al funerale del nonno

Royal Family, i principi Harry e William avrebbero avuto una lite furiosa subito dopo i funerali del nonno Filippo

La battaglia intestina alla Royal Family si fa sempre più intensa. Nemmeno il lutto ha impedito al principe William e il fratello Harry di sfogare le proprie frustrazioni nei confronti l'uno dell'altro. Secondo l'esperto della famiglia reale inglese, Robert Lacey, subito dopo il funerale del principe Filippo di Edimburgo sarebbe scoppiata una lite furiosa nel castello di Windsor tra Harry e William, che recentemente ha definito Meghan Markle "una bulla spietata". Lo scontro sarebbe avvenuto lontano dalle telecamere e da occhi indiscreti. "Appena sono entrati nel castello di Windsor, sparendo al radar del media, fra loro è cambiato tutto. Hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose", ha raccontato Lacey.

Kate Middelton, moglie di William, avrebbe cercato di mediare tra i due fratelli durante una passeggiata fuori dalla St. George's Chapel per riportarli alla ragione ma l'esito sarebbe stato negativo. Il caso vuole che il primo luglio Harry e William si ritroveranno di nuovo insieme e nel mirino dei media in occasione dell'inaugurazione della statua di Lady Diana. La possibilità di un nuovo scontro non è poi così remota.