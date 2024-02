Sanremo, figlio Mogol firma 3 brani. L'anno scorso il padre criticò Amadeus

Sanremo 2024, Mogol su Amadeus: "Una volta chi sceglieva le canzoni era competente". Ma il figlio firma tre canzoni

La scorsa edizione di Sanremo era stata caratterizzata (anche) da feroci polemiche tra il conduttore Amadeus e Mogol. Il motivo? Il poeta paroliere si era aggiunto a una cerchia di artisti che ritenevano che il conduttore non fosse (e non sia tuttora) la figura giusta per Sanremo. “Una volta chi sceglieva le canzoni era competente”.

Peccato che il direttore artistico del Festival, ironia della sorte, per questa edizione abbia scelto ben tre brani dove figura tra gli autori Cheope al secolo Alfredo Rapetti Mogol, paroliere e figlio di Mogol. Di quali brani si tratta? "Onda Alta" di Dargen D'Amico, "Mariposa" di Fiorella Mannoia e "Ma non tutta la vita" dei Ricchi e Poveri.