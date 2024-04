Taylor Swift come Shakira: arriva la ravenge song contro l'ex

Nel brano "imgonnagetyouback" di Taylor Swift ci sarebbe una frecciatina nei confronti di Fernando Alonso. Tra i due si vociferava ci fosse stato un flirt

Shakira dopo la fine della relazione con Piquè ha lanciato il trend delle ravenge song, ovvero canzoni che gli artisti scrivono appositamente per attaccare i propri ex fidanzati. Questa volta a togliersi qualche sassolino dalla scarpa sarebbe Taylor Swift, che nel suo ultimo album dal titolo "The Tortured Poets Departament" ha inserito un brano dal titolo "imgonnagetyouback" (ti riprenderò in italiano).

Secondo quanto riporta Dagospia, l'ex di Swift a cui sarebbe dedicata la ravenge song sarebbe Fernando Alonso. In realtà la storia tra la cantante e il campione di Formula Uno non è mai stato confermato ma il testo del brano lascia aperte diverse interpretazioni: "Parlare poco, camminare tanto, comportarsi come se non mi importasse di quello che hai fatto, sono una Aston Martin che hai guidato dritta nel fosso". "Poi sei scappato e ti sei nascosto. - continua la canzone - E ti dirò una cosa, tesoro. Posso prendere il sopravvento e toccare il tuo corpo, rovesciare il copione e lasciarti come una stupida festa in casa o potrei amarti fino alla fine".

Il riferimento all'Aston Martin a molti ha fatto subito pensare ad Alonso e le certezze sono aumentate quando lo stesso pilota ha pubblicato un video di risposta su TikTok in cui si mette il dito alla bocca come per dire di fare silenzio mentre ascolta il brano della Swift.

Fernando Alonso’s Taylor Swift TikTok is everything pic.twitter.com/WCRNLBTGBj — The Fast And The Curious (@fastcuriouspod) April 20, 2024

Stando ai rumors, Swift avrebbe avuto un flirt con Alonso molto prima della relazione con il giocatore di football americano Travis Kelce. Le voci erano iniziate proprio nel 2023, quando il pilota spagnolo era appena sbarcato in Aston Martin. In quel periodo entrambi avevano pubblicamente annunciato le separazioni dai rispettivi compagni.