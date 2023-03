Topless libero in piscina: a Berlino le donne posso stare a petto nudo

Topless libero in piscina: a Berlino le donne posso stare e nuotare a petto nudo, ma solo nei weekend

Facciamo un po' di storia prima di arrivare alla legge, che a Berlino consente alle donne di poter prendere il sole e fare il bagno in piscina liberamente in topless. Allora: la prima spiaggia per nudisti in Germania risale al 1920, istituita sull'isola di Sylt. Dieci anni dopo, la Berlin School of Nudism ha ospitato il suo primo congresso internazionale di nudismo. Ora, la Germania è la prima nazione a spendersi sulla nudità femminile, ancora censurata molto più di quella maschile.

Soprattutto, c'entra anche un'altra questione, quella della fedeltà alla Freikoerperkultur, la 'cultura del corpo libero' così radicata nel popolo tedesco. Quindi le donne perché le donne non possono mostrare il seno nudo se lo desiderano? Berlino risponde: "Per nessuna ragione" e d'ora in avanti le donne potranno nuotare in topless in tutte le piscine comunali della capitale.

