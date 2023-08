Ultime notizie di gossip 25 agosto 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 25 agosto 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 25 agosto 2023 troviamo le curve pericolose di Federica Panicucci ed Elodie e il possibile addio a Mediaset di Ilary Blasi, vittima anche lei della battaglia contro il trash di Pier Silvio. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 25 agosto 2023:

Federica Panicucci incanta con il suo bikini. Il fisico è davvero mozzafiato...GUARDA LE FOTO PAZZESCHE DI FEDERICA

Dopo la D'Urso e gli influencer anche Ilary Blasi rischia il posto a Mediaset e di finire vittima del repulisti di Pier Silvio....LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ILARY

Iannone sbanda per le curve che non si possono non notare di Elodie al mare...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI ELODIE

Ema Stokholma racconta il difficile ritorno a casa, da cui fuggì oltre 30 anni fa: "Ho sputato dal ponto da cui mi madre mi disse di buttarmi"...LEGGI LA COMMOVENTE STORIA DI EMA

Elisa Esposito, la prof di Corsivoe, confessa: "Ha stufato anche me, ma non me ne pento"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA PROF DI CORSIVOE

Sabrina Ferilli criticata sui social: "Il viaggio in barca è offerto da D'Alema?"....LEGGI LA RISPOSTA PICCATA DELL'ATTRICE