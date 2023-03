Ultime notizie di gossip 15 marzo 2023 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 15 marzo 2023

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 15 marzo 2023 troviamo la gaffe imbarazzante di Iva Zanicchi e le curve pericolose di Catherine, suocera di Dybala, e Kayla Simmons. le Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 15 marzo 2023:

Domenica In, che imbarazzo per Iva Zanicchi per il suo commento sulla puntata de Il cantante mscherato: "E' un uomo gli ho toccato il pacco"...GUARDA IL VIDEO DELLO SCIVOLONE DI IVA ZANICCHI

Catherine, suocera di Paulo Dybala, si diletta con un video bollente in cui lancia una frecciatina a Wanda Nara...GUARDA IL VIDEO CALDISSIMO DELLA SUOCERA DI DYBALA

Oscar 2023, il meglio della serata in 3 minuti...GUARDA IL VIDEO

Tananai canta a sopresa con un artista di strada...GUARDA IL CURIOSO VIDEO DI TANANAI

Il video che spopola sui social e ha generato indignazione. Il bambino è troppo agitato e il padre lo avvolge con lo scotch...GUARDA IL VIDEO SHOCK

Laura Pausini convolerà a nozze con Marco Carta dopo 18 anni di relazione...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL MATRIMONIO DELLA PAUSINI

Una foto di Maria De Filippi sta girando sui social. La presentatrice sembra molto invecchiata dopo avere dato l'addio a Maurizio Costanzo...GUARDA IL DOLOROSO SCATTO DI MARIA DE FILIPPI

Kayla Simmons, chi è la pallavolista che sta facendo impazzire OnlyFans....GUARDA LE FOTO DA URLO DI KAYLA SIMMONS

Aurora Ramazzotti confessa: "A molte piace essere incinta ma a me..."...LEGGI LA CONFESSIONE DI AURORA RAMAZZOTTI

Siparietto hot per Halle Barry agli Oscar 2023. L'attrice sfla sul red carpet ma il vestito si alza e....GUARDA LE FOTO INTIME DI HALLE BERRY