Ultime notizie di gossip 21 settembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 21 settembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 21 settembre 2022 troviamo la foto in topless di Emily Ratajkowski che raggiunge oltre un milione di like e le accuse di Chanel Totti al padre. "Mi sono fatto l'amante", canta la 15enne sui social. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 21 settembre 2022:

Emily Ratajkowski torna a posare e fa impazzire Instagram. Oltre un milione di like per la sua foto in topless...GUARDA LA FOTO SCANDALO DI EMILY RATAJKOWSKI

Clamorosa mossa di Meghan Markle, la duchessa chiede un incontro con re Carlo III per un chiarimento ma senza il marito Harry...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL PIANO DI MEGHAN

Alex Zanardi lascia l'ospedale dopo 76 giorni e finalmente torna a casa...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLE CONDIZIONI DI ZANARDI

La 15enne Chanel, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, infiamma TikTok cantando: "Mi sono fatto l'amante"...GUARDA IL VIDEO DI ACCUSE DI CHANEL TOTTI AL PADRE

La professoressa di Corsivo, Elisa Esposito, infiamma i suoi fan da Dubai con una foto in bikini da urlo: "Non ci stanno nel costume"...GUARDA LE FOTO DELLA PROF DI CORSIVO

Gigi Buffon e Ilaria d'Amico in crisi? Tutt'altro. La coppia potrebbe presto convolare a nozze...LEGGI LA NEWS COMPLETA SUL MATRIMONIO BUFFON-D'AMICO

La tennista Camila Giorgi mostra il suo lato sexy con una foto su Instagram con un abito aderentissimo....GUARDA LE FOTO CALDISSIME DI CAMILA GIORGI