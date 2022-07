Ultime notizie di gossip 25 luglio 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 25 luglio 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 25 luglio 2022 troviamo Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 25 luglio 2022:

Lulù Salassié è il nuovo sogno proibito degli italiani. Le sue foto stanno letteralmente facendo impazzire i social network...GUARDA TUTTE LE FOTO DI LULU' SALASSIE'

Perché si è rotta l'amicizia tra Elon Musk e uno dei fondatori di Google, Sergey Brin? Il patron di Tesla ha avuto una relazione con il numero del colosso di Mountain View...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU ELON MUSK

Wanda Nara fa bella mostra di sé (e in particolare del suo lato B) a Ibiza mentre il marito Mauro Icardi è tra i protagonisti del mercato estivo...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI WANDA NARA E LEGGI LE ULTIME NEWS DI CALCIOMERCATO

Sanremo 2023 potrebbe essere caratterizzato da un tappeto rosso pieno di star. Si parla di Britney Spears, Lady Gaga e non solo...LEGGI I NOMI DEI POSSIBILI OSPITI DI SANREMO 2023

Il bagno a mezzanotte di Alessia Marcuzzi illumina i suoi fan. Il fisico statuario non cambia negli anni...GUARDA LE FOTO DI ALESSIA MARCUZZI

Giulia Provvedi dice addio al reggiseno. Il topless è una liberazione: "Ora ringraziano"...GUARDA LE IMMAGINI DA URLO DELLA DONATELLA

Elisa Isoardi non passa certo inosservata a Fregene. La conduttrice è in forma smagliante...GUARDA LE FOTO IN COSTUME DI ELISA ISOARDI

Giorgia Soleri, attivista e compagna di Damiano David dei Maneskin, dall'infanzia difficile alla malattia: "Ho tentato il suicidio"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU GIORGIA SOLERI

Mentre Ilary Blasi è in vacanza a Sabaudia, Francesco Totti passa le vacanze con la nuova fiamma Noemi Bocchi....LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA COPPIA TOTTI-BOCCHI

Elisa Esposito, la professoressa di Corsivo, è preoccupata dalle minacce di morte: "Gli adulti non mi capiscono, mi odiano"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA PROF DI CORSIVO