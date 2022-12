Ultime notizie di gossip 27 dicembre 2022 – Affaritaliani.it

Gossip di oggi 27 dicembre 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 27 dicembre 2022 troviamo le feste di Natale trascorse da Diletta Leotta e Chiara Ferragni con i rispettivi compagna, la prima in Sicilia al caldo e la seconda in montagna, e la polemica sul peluche del figlio di Chiara Nasti. Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 27 dicembre 2022:

Una triste lista...ecco tutti i VIP che ci hanno lasciato nel 2022...LEGGI I NOMI DEGLI ARTISTI MORTI NEL 2022

Federica Panicucci non condurrà più Mattino 5...SCOPRI IL MOTIVO DELL'ADDIO DELLA PANICUCCI AL PROGRAMMA

Natale caldissimo per Diletta Leotta e il nuovo compagno Karius in Sicilia...GUARDA LE FOTO BOLLENTI DI DILETTA

Georgina Rodriguez, moglie di Cristiano Ronaldo, si sfoga sui social contro le fake news...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA BATTAGLIA DI GEORGINA CONTRO LE FAKE NEWS

Pioggia di critiche per Chiara Nasti e la scelta di regalare al figlio neonato un peluche da oltre 650 euro...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA POLEMICA A CHIARA NASTI

Ecco la cronistoria completa del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, dall'ufficialità dell'addio alla "guerra dei rolex"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SULLA ROTTURA TOTTI-ILARY E LE ULTIME NOVITA'

I Ferragnez hanno passato delle felici festività natalizie all'Alpe di Siusi...GUARDA LE FOTO PIU' BELLA DELLA COPPIA DEL MOMENTO