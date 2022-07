Ultime notizie di gossip 29 luglio 2022 – Affaritaliani

Gossip di oggi 29 luglio 2022

Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 29 luglio 2022 troviamo Ecco quindi gli spunti di gossip di oggi 29 luglio 2022:

Marija Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha messo in grande imbarazzo il suo capo Sergej Lavrov. Nel suo album di nozze ci sono foto in limousine tra alcol e atteggiamenti poco dignitosi per un diplomatico...GUARDA LE FOTO SCANDALOSE DELLA ZAKHAROVA

Daria Bignardi si lamenta: "Ho fatto l'autostop e nessuno si è fermato"...LEGGI LA NEWS COMPLETA SU DARA BIGNARDI

Totti si sfoga dopa la separazione con Ilary Blasi: "Le ho dato tutto quello che potevo"...LEGGI GLI ULTIMI AGGIORNATI SULLA ROTTURA TRA TOTTI E ILARY

Nella biografia non autorizzata di Meghan Markle e del principe Harry si afferma che lei sia interessata solo ai soldi e abbia trasformato suo marito in un burattino....LEGGI LE ULTIME NEWS SULLA ROYAL FAMILY