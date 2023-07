Le confessioni bollenti di Valeria Marini: “Jovanotti? Bacia molto bene…”

Valeria Marini e la storia d'amore segreta con Jovanotti: "Durò un anno"

Valeria Marini si racconta a cuore aperto durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, nella quale la showgirl ha ricordato i suoi successi professionali e anche quelli sentimentali, parlando degli amori più importanti della sua vita.

Tutti conoscono la sua relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori, una storia tormentata costellata di up & down, anche a causa della pena detentiva comminata a Gori per la vicenda del fallimento della Fiorentina, la società calcistica di cui al tempo era presidente.

Quello che molti non sanno però è che nel cuore della showgirl 56enne ha avuto un posto speciale un volto noto allo star system e amato da tutti per la sua inconfondibile musica. Parliamo di Jovanotti, con cui Valeriona Nazionale ha svelato di aver avuto una vera storia d’amore, non una semplice avventura.

A quanto pare, i due si sarebbero conosciuti agli albori delle loro rispettive carriere in Sardegna: “L’ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo. Io ragazza immagine, lui DJ, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno". Infine, la showgirl ha aggiunto un dettaglio inedito: "Non ho mai detto che bacia molto bene… Però è vero".