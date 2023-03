Figlie di coppie gay, l'Ue striglia Meloni: "Fermatevi, attacco senza senso"

L’UE contro il governo Meloni: “È una violazione diretta dei diritti dei minori”

Il Parlamento europeo si espone sulla battaglia delle famiglie arcobaleno. La questione è al centro dell’emendamento approvato in plenaria a Bruxelles, che ha espresso: “condanna per le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali".

Il diktat è arrivato dal governo Meloni da pochi giorni, prima a Milano e poi esteso a tutti i maggiori capoluoghi italiani, e ha subito fatto molto discutere la comunità civile. Ora il parere anche dai piani alti dell’Europa, che rincara la dose: "Questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli”.

La preoccupazione del Parlamento è che questa direttiva si presenta di fatto come un attacco più ampio alla comunità Lgbtqia+ in Italia e ai loro diritti faticosamente conquistati. Come finirà questo braccio di ferro?