Affari in spiaggia, dal Twiga al Salento: ombrellone e lettini? Tutti i prezzi

Affari va in spiaggia: ecco quanto costa un ombrellone con due lettini nelle spiaggie più belle d'Italia

L’estate è ormai arrivata, e con essa le tanto desiderate vacanze: come tutti gli anni, le spiagge italiane da Nord a Sud si preparano ad essere invase da milioni di turisti, italiani e non. Tuttavia l’afflusso di questa stagione potrebbe rivelarsi più limitato rispetto al passato, per via del caro vita che inevitabilmente andrà a influenzare anche il settore turistico, soprattutto per le tasche più a rischio. Ma quanto costa effettivamente, per un consumatore medio, una giornata in spiaggia comprensiva di ombrellone e due lettini? Affaritaliani.it lo ha ricercato per voi, prendendo in considerazione tre delle spiaggie più belle d'Italia e, di conseguenza, gli stabilimenti balneari più rinomati. Dalla Liguria alla Puglia, passando per la Toscana: ecco i prezzi.

Liguria, Alassio

Partendo dalla Liguria e più precisamente da Alassio, in provincia di Savona, troviamo una delle spiaggie più amate dell'intera regione, grazie alla sabbia bianca finissima e il mare limpido che la rendono ideale per tutti, famiglie e giovani. Qui si trova Graf Beach, uno dei lidi più belli e turistici, che offre un ombrellone con due lettini in terza fila (in una posizione media) a 53,49 euro a giornata. Un pacchetto basico, semplice, ma piuttosto abbordabile per la location che lo ospita. Tutti gli altri servizi, come il bar e il ristorante, sono naturalmente a parte.