Aids, al via i test sul vaccino a mRna: una grande rivoluzione

Aids, Iavi-Moderna: al via i test sull'uomo del vaccino a mRna contro l'Hiv. Lo studio di Fase 1 in quattro sedi negli Stati Uniti

La corsa contro l'Aids potrebbe essere finalmente vicina al traguardo. Sono partite infatti le fasi di sperimentazione sull'uomo di un vaccino contro l'Hiv a Rna messaggero, la stessa tecnologia dei vaccini antiCovid Pfizer e Moderna. A dare l'annuncio è stata la stessa Moderna: lo studio di Fase 1 su mRNA-1644, il candidato vaccino, e' sponsorizzato da Iavi (International Aids Vaccine Initiative) e si svolge in quattro sedi negli Stati Uniti.

Per la fase iniziale di test (fase 1) sono stati reclutati 56 volontari adulti sani e HIV-negativi. 48 partecipanti riceveranno una o due dosi di mRNA-1644, 32 di loro riceveranno il boost mRNA-1644v2-Core. Altri otto volontari riceveranno solo il richiamo immunogeno.

Le risposte immunitarie dei partecipanti ai candidati vaccini saranno esaminate in dettaglio molecolare per valutare se gli obiettivi di risposta sono stati raggiunti. Per sicurezza, i partecipanti saranno monitorati per sei mesi dall'ultima vaccinazione.

LEGGI ANCHE: