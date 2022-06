Alice Campello e Alvaro Morata, voci sull'arrivo del quarto figlio

L'influencer Alice Campello e il calciatore Alvaro Morata: una coppia da sogno

Secondo alcune voci, Alice Campello e Alvaro Morata aspetterebbero il quarto figlio. La coppia non nasconde ai followers e ai tifosi il loro stile di vita e condivide via social molti momenti privati. L'influencer veneta e l'attaccante della Juventus sono una delle coppie d’oro del calcio italiano ed europeo.

Alice Campello e Alvaro Morata si sono conosciuti nel 2014, periodo nel quale l’attaccante militava per la prima volta nella Juventus. La proposta di matrimonio del calciatore non si è fatta attendere. La coppia ha si è sposata nel giugno del 2017, un anno prima di dare il benvenuto ai primi due figli, i gemelli Leonardo e Alessandro, venuti al mondo nel luglio del 2018. Poi, l'imprenditrice e il calciatore sono diventati genitori per la terza volta nel 2020, anno in cui è venuto alla luce il piccolo Edoardo.

Chissà, magari per la giovane coppia è arrivato il momento di includere nella famiglia che hanno creato una femminuccia. In attesa della notizia ufficiale, la coppia non hanno mai nascosto l’intenzione di avere altri figli. Proprio l'anno scorso, a Verissimo, l’influencer e modella si è confidata con Silvia Toffanin raccontando di desiderare non uno ma ben altri due bambini, sperando di poter presto appendere un fiocco rosa in casa dopo due maschietti.

