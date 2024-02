Allerta maltempo in Veneto: sospesa la circolazione treni Vicenza-Padova

Maltempo, allerta rossa in Veneto. Sospesa la circolazione dei treni tra Vicenza e Padova

L'ondata di maltempo che ha investito il Nord Italia con piogge abbondanti e nevicate sta causando disagi in molte aree, dalla Liguria al Veneto, regione per la quale la Protezione civile aveva diramato l'allerta rossa.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa dalle 16.10 di oggi sulla linea ferroviaria Milano-Venezia, tra le stazioni di Vicenza e Padova, per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona, e che hanno provocato il rischio di esondazione di una serie di corsi d'acqua. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Rfi. "È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria - viene spiegato - con i treni AV che potranno subire deviazioni con maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti". "Sono ore complesse per le condizioni meteo. Osserviamo con attenzione l'intero territorio regionale ed in particolare i fiumi del Vicentino, dove i livelli idrometrici si stanno alzando. Riscontriamo situazioni critiche anche nel Veronese e nel Padovano. Vediamo cosa accadrà nelle prossime ore", ha detto il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Solo ad esempio a Venezia l'acqua alta ha raggiunto il picco intorno a mezzogiorno con Piazza San Marco allagata e i turisti in coda sulle passerelle.

Maltempo, allerta gialla in Emilia, Liguria e Piemonte: frane e torrenti in piena

Dopo le piogge delle ultime ore, da mezzogiorno è scattata l'allerta arancione su buona parte dell'Emilia. L'allerta di 36 ore riguarda l'area di pianura compresa fra Piacenza e Bologna e l'Appennino emiliano. Le precipitazioni, infatti, stanno generando piene con occupazione delle aree golenali e interessamento degli argini nei tratti vallivi dei fiumi Arda, Parma, Enza, Secchia e Reno. Saranno possibili fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti, più probabili nelle zone di crinale centro-occidentale.

Maltempo e frane sul territorio ligure dopo le forti piogge di queste ore. Dopo gli smottamenti che hanno riguardato ieri la provincia, a Genova città, nel quartiere di San Fruttuoso e Pieve Ligure, e il savonese con lo smottamento ora risolto sulla A10 tra Celle Ligure e Varazze, sono diversi i fronti su cui si lavora ancora in Liguria. Nel levante frane segnalate nella zona di Calice al Cornoviglio nello spezzino, dove un centinaio di persone sono rimaste isolate. Altre frane registrate nella zona di Mele, sulle alture del ponente genovese, e sulla statale del Turchino a Gnocchetto, nell'ovadese, dove i ripristini dovrebbero concludersi domani con l'apertura di un senso unico alternato. Allerta gialla in molte regioni tra le quali il Piemonte per le piogge e per il forte rischio valanghe. Secondo l'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale, ci saranno precipitazioni moderate diffuse su tutta la regione, con picchi più intensi sulla fascia pedemontana occidentale fino alle prime ore della giornata di domani. La quota neve è attesa in lieve aumento e si porterà sui 1200-1400 metri a fine giornata. Sono attese nevicate abbondanti sui settori alpini compresi tra Alpi Graie e Marittime.