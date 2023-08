Anche i cani falliscono la prova costume: uno su due è sovrappeso

Un cane su due in estate è sovrappeso. E' importante fare un controllo chiamato BCS

Il problema del sovrappeso animale è estremamente attuale; i cani e i gatti aumentano di peso in particolare d'estate perché trascorrono più tempo con i loro padroni che tendono a dare loro più da mangiare e a viziarli anche attraverso il cibo "dalla tavola" utilizzato per l'alimentazione umana.

Parola degli esperti veterinari che da anni realizzano ricerche molto accurate sulla qualità del cibo animale per conto di Morando. Insomma, durante le festività natalizie e le vacanze estive non sono solo gli umani ad aumentare di peso, ma anche i nostri amici a 4 zampe che subiscono le cattive abitudini e, spesso, un po' di disinformazione da parte dei loro proprietari.

Un cane su due è sovrappreso: qual è l'alimentazione corretta

Secondo gli esperti in nutrizione animale della Morando, tre sono i fattori principali che provocano il sovrappeso: stile di vita sedentario (38%); diete sbagliate (33%); "premietti" dati in quantità errata (29%). Questi fattori possono influire negativamente sulla salute dell'animale portando a delle patologie come: diabete, artrite, patologie respiratorie e cardiache.

L'animale, cane o gatto in egual modo, in questo caso rischia una vita più breve e potenzialmente di minore qualità; per evitare tutto questo si deve valutare un piano alimentare corretto ed equilibrato con il proprio veterinario.

Alcuni cibi umani possono essere dati anche all'animale come noci, pomodori e uova; in estate vengono consumati maggiormente in primis dall'uomo e possono essere graditi anche dai nostri amici animali.

Quali cani sono più a rischio di essere sovrappreso

Ma quali sono le razze più predisposte all'aumento di peso? Secondo la ricerca dell'azienda Morando, si tratta soprattutto di Labrador, Beagle, Golden Retriever, Bassotti, Dalmata e Cavalier King. Quindi questi esponenti in particolare necessitano di esercizio costante da eseguire nelle ore meno calde; si consiglia di controllare sempre la ciotola dell'acqua per favorire l'idratazione nei momenti più caldi della giornata.

Non esiste un vero e proprio cibo anti-caldo, ma si consiglia comunque un cibo più umido, ricco di acqua senza però stravolgere completamente le abitudini alimentari e la dieta dell'animale. Particolarmente indicati sono i cibi umidi arricchiti con superfood come ananas e melograno, inoltre possiamo consigliare un po' di frutta in piccole quantità, come merenda anti-caldo super golosa e vitaminica, per esempio melone, cocomero (privo di semi), banane, mirtilli e mele (prive di torsolo e semini), ideali in estate.

Ogni animale e ogni razza ha delle esigenze ben precise. Tuttavia, sono sicuramente contro indicati per tutte le razze di cani e gatti i cibi ricchi di grassi e zuccheri perché alcuni dolcificanti come l'aspartame e lo xilitolo, per esempio, sono tossici (contenuti nelle caramelle) e anche il cioccolato.

Come capire se il nostro cane è sovrappreso

Inoltre, consigliamo al proprietario dell'animale di avvalersi sempre del proprio veterinario che può svolgere un controllo definito BODY CONDITION SCORE (BCS). Tale controllo consiste in una valutazione della condizione corporea dell'animale: attraverso la palpazione, infatti, si determina se l'animale è sovrappeso, sottopeso o normopeso, indicando un punteggio in scala da 1 a 5. I nostri amici animali sono sempre più parte integrante della famiglia e svolgono un ruolo educativo soprattutto con i bambini; questi apprendono fin da subito quanto sia importante accudirli e prendersi cura di loro ma vanno coinvolti e va loro insegnato attentamente che è necessario rispettare le loro abitudini e necessità, soprattutto in campo alimentare: "Se lo ami come un essere umano, nutrilo come un Pet".