Aosta, ragazza uccisa in una chiesa. Il rito satanico e il furgone bordeaux

Omicidio Aosta, il tendalino alzato e la fuga. L'omicida e la notte trascora davanti alla chiesa

Restano un mistero le cause della morte di una ragazza trovata senza vita in una chiesa diroccata ad Aosta, l'omicidio è avvenuto in un luogo molto isolato in un borgo ormai disabitato da cent’anni di Equilivaz, a La Salle, tra Aosta e Courmayeur. Ciò che è certo è che la ragazza presenta due ferite e un taglio profondo alla gola. Si esclude così la pista suicidio e malore. Sulla vittima le forze di polizia non danno ancora l'ufficialità ma dovrebbe trattarsi di una donna di origine francese, o comunque straniera. L'età, invece, è di circa 20 anni. Al momento è caccia all'uomo che era con lei.

L'attenzione ora - riporta Il Corriere Adriatico - è sul furgone bordeaux ai bordi della strada: i residenti della zona lo avevano notato, giorni fa, parcheggiato e con il tendalino alzato come a indicare l’intenzione di trascorrerci la notte. Tra le tante ipotesi c’è anche quella di un rito satanico, visto il luogo del ritrovamento, ma al momento sembra poco probabile. Sulla vittima sono stati effettuati anche i test tossicologici per capire se avesse assunto droghe e alcol. Per l’esito occorreranno alcuni giorni.