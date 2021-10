Arcuri indagine, Meloni contro il Domani : "Querelerò per diffamazione"

Arcuri indagine, Meloni contro il Domani: "Depositerò una querela di diffamazione a carico del quotidiano"

"Sono stanca - ha dichiarato la leader di Fdi, Giorgia Meloni - di questo modo di fare giornalismo", sulle affermazioni del quotidiano Domani sul suo conto nell'ambito dell'inchiesta sulla fornitura di mascherine nel periodo in cui Domenico Arcuri era commissario all'emergenza Covid-19.

"Informazione di regime"

''Da sempre abbiamo chiesto massima trasparenza e attenzione'' sulla vicenda delle mascherine e il caso Arcuri. ''Abbiamo fatto un dossier consegnato al presidente Draghi al secondo colloquio di consultazioni che avemmo con lui a febbraio. Per questo riteniamo di aver avuto un ruolo nella sostituzione del commissario Arcuri, che fu uno dei primissimi atti del presidente Draghi", spiega Meloni.

"Per diversi mesi - continua in una conferenza stampa in via della Scrofa, smentendo le ricostruzioni sul suo conto in merito all'interrogatorio di Arcuri - siamo stati insultati e derisi per aver chiesto chiarezza e trasparenza sui miliardi di euro degli italiani utilizzati in maniera opaca. Oggi mi aspetto le scuse di tutti quanti perché evidentemente non avevamo torto. Questa miopia oggi la trovo in alcuni quotidiani dove nel titolo ritrovo il mio nome...''.

"Ieri Arcuri viene ascoltato dalla Procura e oggi ritrovo il mio nome in almeno due titoli e in tre articoli di giornale che riguardano questo interrogatorio'', sottolinea la presidente di Fdi, citando il Domani e Repubblica. ''Il famoso amico della Meloni con cui titola Repubblica è il presidente di Confartigianato-Moda che mi ha contattato a marzo 2020 per dire: 'noi ci vogliamo mettere a disposizione, come facciamo per dare una mano?'. Io chiamo Arcuri e gli dico che c'è questa richiesta, che cosa devo rispondere? Arcuri mi fornisce una mail. E rispondo con un sms - dice Meloni mostrando il suo cellulare alle telecamere- al presidente di Confartigianato Fabio Pietrella: 'manda una mail al collaboratore di Arcuri, altro io non posso fare'".

"Vale la pena - continua - sapere che durante la pandemia altre persone mi hanno cercato e io gli ho dato la stessa identica risposta, che potete tranquillamente trovare sul mio cellulare, che io posso mettere a vostra disposizione. Bastava che Domani e Repubblica mi facessero una chiamata... Ma evidentemente nell'informazione di regime questo non è previsto. Vi faccio leggere le mie chat quando volete. Da questo ad arrivare a dire che io ho raccomandato terzi o degli amici ce ne passa... Intanto, io domani -ha annunciato la presidente di Fdi- deposito una querela per diffamazione ai danni del quotidiano. Non mi pare che sia quello che ha detto Arcuri, perchè altrimenti anche lui avrà una querela per diffamazione, in questo caso per calunnia".

