Attacco con coltello in una scuola: ferite gravemente due bambine. Un arresto

Berlino, due bambine accoltellate in una scuola. Una è in pericolo di vita

Due bambine di sette e otto anni sono state accoltellate verso le tre del pomeriggio pomeriggio in una scuola evangelica di Neukölln, a Berlino. L'uomo responsabile, dopo aver condotto l'attacco, ha aspettato la polizia ed è stato arrestato: si tratta di un 39enne affetto da una malattia mentale.

A renderlo noto le Forze dell'ordine della capitale, che hanno evacuato la scuola e hanno chiuso l'intera zona al pubblico. Entrambe le bambine sono state trasportate in elicottero in ospedale, e verserebbero in gravi condizioni.