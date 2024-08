Austria, medico permette alla figlia 13enne di perforare il cranio di un paziente: aperta un'inchiesta

Austria, medico opera un paziente insieme alla figlia 13enne: lei gli perfora il cranio, ma l'intervento finisce bene

Lo scorso gennaio, un chirurgo austriaco ha lasciato che la figlia facesse un foro nel cranio di un ignaro paziente. È successo a Graz dove, appunto, un medico ha portato la figlia in sala operatoria con lui e le ha permesso di partecipare a un'operazione. In questa, la ragazzina di 13 anni ha perforato il cranio del paziente che, privo di conoscenza, non si è accorto di nulla.

L'uomo, un 33enne, era finito in ospedale dopo un incidente in montagna. Aveva riportato pesanti lesioni craniche tanto da essere operato d'urgenza da un chirurgo. Questo, però, forse non aveva fretta visto che ha lasciato "giocare" la figlia adolescente con la vita di un uomo. In ogni caso, l'intervento è andato bene anche se il 33enne non è ancora in grado di lavorare e svolgere normali attività quotidiane.

L'episodio è stato denunciato ad aprile secondo il quotidiano austriaco Kronen Zeitung, ma non dal 33enne: lui è venuto a sapere di quello che gli era successo solo a luglio. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Il medico e il suo team sono stati allontanati dall'ospedale di Graz.