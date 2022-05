Alto Adige: auto precipita in un dirupo, morte 2 donne

Tragico incidente in Alto Adige: morte due donne, una terza è in gravi condizioni

Due donne sono morte ed un’altra e ricoverata in gravi condizioni in ospedale, è il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che da Bolzano porta sull’altopiano del Renon in Alto Adige.

L’autovettura sulla quale viaggiavano le tre donne, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto, all’altezza del tornante 11 in località Lastebasse della strada di montagna è uscita di strada precipitando per circa un centinaio di metri.

Le vittime sarebbero due bolzanine. Sul luogo dell’incidente si sono recati anche i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino, la Croce bianca e l'elisoccorso.

