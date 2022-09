Avezzano, caos per gli sconti al supermarket, cliente estrae una pistola

Questa mattina in un supermercato di Avezzano (L'Aquila) un uomo ha estratto una pistola minacciando chi non rispettava la fila

È accaduto questa mattina intorno alle 8, all'esterno di un supermercato nella località di Avezzano (L'Aquila). L'esercizio era ancora chiuso ma all'esterno si era già creata una coda a causa dell'inizio delle offerte e all'apertura delle porte le persone si sono dimenate senza rispettare la fila. Una discussione subito degenerata in lite e uno di loro ha tirato fuori una pistola puntandola contro il soffitto e generando il panico. L'aggressore, G.M. di 48 anni, era in possesso di un'arma regolarmente registrata per l'esercizio della sua professione di guardia giurata. A quanto pare il prodotto conteso in offerta era un avvitatore.

Nel supermercato, per fortuna, era presente anche un carabiniere che è intervenuto in attesa dell'arrivo del nucleo radiomobile della Compagnia di Avezzano. I militari hanno sequestrato l'arma che intanto l'uomo aveva riposto in tasca e denunciato per minaccia aggravata.