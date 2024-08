Bambini più rabbiosi in futuro, i dannosi effetti del tablet. Lo studio

L’uso di tablet da parte di bambini dell’età di 3,5 anni è stato associato a più espressioni di rabbia e frustrazione all’età di 4,5 anni. È quanto emerge da uno studio condotto da un team di ricercatori guidato dall’ Université de Sherbrooke e pubblicato su JAMA Pediatrics.

Il presente studio suggerisce associazioni variabili in base all’età tra l’uso dei tablet nella prima infanzia e gli scoppi di rabbia e frustrazione. Più specificamente, l’uso dei tablet nei bambini all’età di 3,5 anni è significativamente associato alla predisposizione alla rabbia e alla frustrazione 1 anno dopo ai 4,5 anni.

Questi risultati indicano che l’uso del tablet può compromettere la capacità del bambino di gestire efficacemente le emozioni durante la routine quotidiana.

Inoltre, i bambini che esprimono maggiore rabbia possono arrivare a suscitare un uso maggiore dei tablet per tenerli a bada. In effetti, i genitori hanno riferito di utilizzare spesso gli schermi per tenere occupati i bambini, mentre completano compiti importanti.

Ciò suggerisce che l’uso del tablet può essere spesso un’attività solitaria per i bambini e, pertanto, può fornire poche opportunità per apprendere e mettere in pratica strategie di regolazione emotiva attraversano gli anni in età prescolare.

Inoltre, l’uso degli schermi da parte dei genitori per regolare il comportamento del bambino può portare a una minore capacità da parte dei bambini di autoregolarsi.