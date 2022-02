Banca Popolare Vicenza vende i quadri dopo il crac. All'asta anche Caravaggio

Banca Popolare di Vicenza, dopo il crac all'asta tutti i quadri della ricchissima collezione

Dopo il crac, la Banca popolare di Vicenza dismette la ricca, anzi ricchissima, quadreria per risarcire i debitori. Lo scrive Repubblica, che fa la conta delle opere: "La collezione d’arte, in primis, suddivisa in tre sedi: a Palazzo Thiene, a Vicenza, dove ci sono le opere dei grandi maestri veneti, Palma il Giovane, Jacopo Bassano, Tintoretto, e i Tiepolo, Piazzetta, Longhi… A Prato la meravigliosa Crocifissione di Giovanni Bellini, la Madonna col bambino di Filippo Lippi, molti maestri del barocco toscano e il Caravaggio. Un corpus importante che i commissari devono vendere, avendo l’obbligo legale di massimizzare il patrimonio ottenibile dalla liquidazione, e così procedere ai risarcimenti".

Come spiega Repubblica, "la gran parte di questo tesoro — quella libera da vincoli — è stata affidata alla casa d’aste Pandolfini, il Caravaggio è invece oggetto di una procedura speciale. Per un pezzo di quel valore è impossibile decidere una base d’asta, meglio che decida il mercato stesso. Quindi i commissari hanno fatto pubblicare una pagina sul Giornale dell’arte e su due riviste di settore in Francia e Inghilterra, per annunciare l’apertura dei giochi".

LEGGI ANCHE:



Fi, Berlusconi: "Chiamai io Mattarella per invitarlo al bis". Su Casini...



Quirinale, Draghi decisivo per silurare la Belloni. Il clamoroso retroscena



La Lancia Flaminia ha accompagnato il Presidente della Repubblica Mattarella