Bari, donna accoltellata davanti alla figlia 16enne: fermato il marito

Bari, donna accoltellata dal marito: arrestato il 54enne

Una donna di 42 anni è stata ferita gravemente a coltellate durante una lite col marito avvenuta ieri sera nell'abitazione della coppia ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. L'uomo è stato arrestato poche ore dopo il fatto con l'accusa di tentativo di omicidio aggravato. A ricostruire quanto accaduto è stata una dei cinque figli della coppia, una ragazzina di soli 16 anni, che si trovava in casa al momento dell'aggressione.

Leggi anche: Donna e bimbo trovati morti ai piedi di un ponte in val di Sole

La donna, che è stata raggiunta da almeno tre coltellate al torace ed ha una lesione polmonare, è stata soccorsa da personale del 118 ed è ricoverata con riserva di prognosi nell'ospedale Miulli di Acquaviva. Il marito, che ha 54 anni, è stato sottoposto a fermo giudiziario. Durante un sopralluogo in casa della coppia, gli investigatori hanno anche individuato e recuperato il coltello utilizzato per l'aggressione. Le indagini sono ancora in corso per individuare l'esatta dinamica dell'accaduto che pare sia riconducibile ad una lite coniugale. A coordinarle è il pm Lanfranco Marazia della Procura di Bari.

La 42 enne, che è di origine albanese così come il marito, aveva già denunciato l'uomo per violenze ma poi aveva ritirato le accuse. A quanto si è appreso, la donna si era rivolta ad un centro antiviolenza, ma poi aveva deciso di non portare avanti le accuse. La famiglia era infatti nota ai servizi sociali che ora, con il Tribunale per i minorenni, stanno verificando se ci siano parenti che possano occuparsi dei figli minorenni della coppia.